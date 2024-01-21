برج إيفل يجذب 6.3 مليون زائر في 2023، متعدياً مستويات ما قبل الجائحة

(MENAFN
) في إنتعاش ملحوظ، شهد برج إيفل الرمزي، أبرز معالم جذب السياح في باريس، ارتفاعاً في أعداد الزوار، حيث استقبل 6.3 مليون شخص في عام 2023, وقد شكل هذا إنجازًا ملحوظًا حيث تجاوزت أعداد الزوار تلك المُسجلة في عام 2019 قبل بداية جائحة كوفيد-19، وفقًا للإعلان الذي أصدرته الشركة المديرة للموقع يوم الجمعة الموافق 19 يناير.
كما شهد العام الماضي زيادة بنسبة 8 بالمئة في عدد الزوار مقارنة بعام 2022، وهو فترة تميزت بسلسلة من التحف الفنية لإحياء ذكرى مرور مئوية وفاة جوستاف إيفل, بالإضافة إلى ذلك، ساهمت إضافة خدمات جديدة، مثل الجولات المرشدة والمطاعم التي يديرها الشُيوخ المشهورين مثل فريدريك أنطون وتييري ماركس، في زيادة جاذبية برج إيفل كوجهة سياحية، حسبما أكدت الشركة في بيان.
كذلك واجه برج إيفل، الذي استقبل سبعة ملايين زائر في عام 2014 و6.2 مليون في عام 2019، إغلاقات من منتصف مارس إلى نهاية يونيو 2020 ومن نهاية أكتوبر 2020 إلى منتصف يوليو 2021 بسبب القيود المتعلقة بالجائحة, وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكن المعلم الباريسي من الإعادة للعمل لمدة خمسة ونصف شهر في عام 2021، حيث جذب مليوني زائر في ذلك العام.
في حين ظل الزوار الفرنسيون الأكثر بروزًا، حيث شكلوا 18.9 في المئة من الإجمال، تلاهم بفارق ضئيل السياح القادمون من أمريكا الشمالية بنسبة 18 في المئة، مع مساهمة كبيرة من الولايات المتحدة بنسبة 13.2 في المئة, ويعكس ارتفاع أعداد الزوار مسارًا إيجابيًا لأحد أشهر المعالم البارزة في العالم، مشيرًا إلى تعافي قطاع السياحة في باريس بعد الاضطرابات الناجمة عن الجائحة العالمية.
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