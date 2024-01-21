ماكرون يحث على السرعة في الصناعة الدفاعية لتنمية الدعم لأوكرانيا

(MENAFN
) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أطلق نداءً مؤثرًا لشركات صناعة الدفاع لتكثيف جهود الإنتاج والابتكار، مؤكدًا على الدور الحيوي لقطاع الأسلحة الأوروبي في تعزيز الدعم لأوكرانيا في ظل النزاع المستمر مع روسيا, ويأتي هذا النداء كجزء من الحملة المستمرة لماكرون لتحويل صناعة الدفاع إلى "وضع الحرب"، وهو موقف أكده خلال زيارته إلى قاعدة البحرية في شيربورغ في شمال غرب فرنسا.
كما أكد ماكرون في خطابه للقوات المسلحة الفرنسية في رأس السنة الجديدة، على الحاجة الضرورية لتسريع التحولات الجارية داخل صناعة الدفاع لتلبية بسرعة متطلبات أوكرانيا المتطورة في صراعها مع روسيا, وشدد ماكرون على خطورة الوضع، معلنًا: "لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على تحقيق النصر"، محذرًا من أن انتصارًا روسيًا سيعني نهاية الأمان الأوروبي.
كذلك أبرز ماكرون أيضًا ضرورة تجنب الجداول الإنتاجية الممتدة، مؤكدًا: "يجب ألا نقبل مرة أخرى الالتزام بجداول إنتاج تمتد على مدى عدة سنوات", وتعكس هذه التوجيهات إحساسًا بالطوارئ في التعامل مع التحديات الجيوسياسية وضمان قطاع الدفاع استجابة أكثر رشاقة واستعدادًا.
في حين أكد الرئيس الفرنسي توقعاته لشركات الدفاع بعدم تسريع وتيرة الإنتاج وكميته فقط، بل أيضًا التركيز على الابتكار, وتهدف هذه الدعوة إلى تزويد الدول الأوروبية بالأدوات والقدرات الضرورية للتعامل بسرعة مع التحديات الأمنية الناشئة, ومع تنقل أوروبا في مشهد جيوسياسي معقد، تُظهر توجيهات ماكرون التزامًا بتعزيز قدرات الدفاع في القارة وتعزيز استجابة جماعية لحماية الأمان الإقليمي.
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