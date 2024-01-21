البيت الأبيض: بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 20 كانون الثاني (بترا)- بحث الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الجمعة ضرورة إقامة دولة فلسطينية. وبحسب واشنطن تايمز، جاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيين على أرضهم في أعقاب الحرب على غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته، ويدرك أن الأمر سيتطلب كثيرا من العمل الشاق".

وأضاف أن بايدن أبدى خلال محادثته مع نتنياهو "اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما، وسنواصل طرح هذا الموقف".

من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أسدود.

ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح باستعمال الميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ بدء الحرب.

وقال البيت الأبيض في بيان "رحب الرئيس بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أسدود".

وأضاف "تعمل فرقنا بشكل منفصل على خيارات أكبر مباشرة لتوصيل المساعدات بحرا إلى غزة".

ودعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة؛ (برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية)، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى إتاحة استعمال الميناء الواقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة، باعتباره "أمرا ضروريا للغاية لوكالات الإغاثة"، مطالبة بـــــ"تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

--(بترا)

ب خ/ ف ج

20/01/2024 07:13:29

