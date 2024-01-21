Sunday, 21 January 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البيت الأبيض: بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية

1/21/2024 2:00:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 20 كانون الثاني (بترا)- بحث الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الجمعة ضرورة إقامة دولة فلسطينية. وبحسب واشنطن تايمز، جاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيين على أرضهم في أعقاب الحرب على غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته، ويدرك أن الأمر سيتطلب كثيرا من العمل الشاق".
وأضاف أن بايدن أبدى خلال محادثته مع نتنياهو "اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما، وسنواصل طرح هذا الموقف".
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أسدود.
ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح باستعمال الميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ بدء الحرب.
وقال البيت الأبيض في بيان "رحب الرئيس بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أسدود".
وأضاف "تعمل فرقنا بشكل منفصل على خيارات أكبر مباشرة لتوصيل المساعدات بحرا إلى غزة".
ودعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة؛ (برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية)، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى إتاحة استعمال الميناء الواقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة، باعتباره "أمرا ضروريا للغاية لوكالات الإغاثة"، مطالبة بـــــ"تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
20/01/2024 07:13:29

MENAFN21012024000117011021ID1107746625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث