البيت الأبيض: بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 كانون الثاني (بترا)- بحث الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الجمعة ضرورة إقامة دولة فلسطينية. وبحسب واشنطن تايمز، جاءت المكالمة الهاتفية بعد إعلان نتنياهو معارضته منح السيادة للفلسطينيين على أرضهم في أعقاب الحرب على غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين "ما زال الرئيس يؤمن بأفق حل الدولتين وإمكانيته، ويدرك أن الأمر سيتطلب كثيرا من العمل الشاق".
وأضاف أن بايدن أبدى خلال محادثته مع نتنياهو "اقتناعه القوي بأن حل الدولتين ما زال المسار الصحيح للمضي قدما، وسنواصل طرح هذا الموقف".
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أسدود.
ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بالسماح باستعمال الميناء لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر بشكل كامل منذ بدء الحرب.
وقال البيت الأبيض في بيان "رحب الرئيس بقرار حكومة إسرائيل السماح بشحن الدقيق للشعب الفلسطيني مباشرة عبر ميناء أسدود".
وأضاف "تعمل فرقنا بشكل منفصل على خيارات أكبر مباشرة لتوصيل المساعدات بحرا إلى غزة".
ودعت ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة؛ (برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية)، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى إتاحة استعمال الميناء الواقع على بعد حوالى 40 كيلومترا شمال حدود غزة، باعتباره "أمرا ضروريا للغاية لوكالات الإغاثة"، مطالبة بـــــ"تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
--(بترا)
ب خ/ ف ج
20/01/2024 07:13:29
MENAFN21012024000117011021ID1107746625
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