واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة ضد الحوثيين
التاريخ
1/21/2024 2:00:28 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 كانون الثاني (بترا) - أعلن الجيش الأميركي عن تنفيذ ضربات جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن أمس الجمعة.
ونقلت واشنطن تايمز، عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قوله للصحفيين "نفذت القوات الأميركية ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن".
وأعلن الحوثيون عن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
20/01/2024 07:00:11
MENAFN21012024000117011021ID1107746624
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