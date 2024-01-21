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البنتاغون يعلن عن تحطم مسيّرة أميركية في العراق

1/21/2024 2:00:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 20 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تحطم طائرة عسكرية أميركية بلا طيار شمال العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت واشنطن بوست، عن مسؤول أميركي قوله لوكالات أنباء عالمية إن طائرة أميركية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق من دون أن يحدد نوعها.
وأضاف "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".
واعلنت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" تضم فصائل مسلحة حليفة لإيران ومعارضة للولايات المتحدة، إنها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
20/01/2024 06:55:39

MENAFN21012024000117011021ID1107746623

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