البنتاغون يعلن عن تحطم مسيّرة أميركية في العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 20 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن تحطم طائرة عسكرية أميركية بلا طيار شمال العاصمة العراقية بغداد.
ونقلت واشنطن بوست، عن مسؤول أميركي قوله لوكالات أنباء عالمية إن طائرة أميركية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق من دون أن يحدد نوعها.
وأضاف "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".
واعلنت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" تضم فصائل مسلحة حليفة لإيران ومعارضة للولايات المتحدة، إنها فتحت في اليوم السابق النار على طائرة أميركية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
20/01/2024 06:55:39
MENAFN21012024000117011021ID1107746623
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