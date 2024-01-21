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أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الاثنين وانخفاض ملموس الثلاثاء

1/21/2024 2:00:28 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)-ترتفع درجات الحرارة اليوم السبت، بشكل طفيف لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (7-8) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
اما الثلاثاء، فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس نتيجة تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، حيث تسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7، وفي مناطق البادية 21 - 6، وفي مناطق السهول 20 - 9، وفي الأغوار الشمالية 24 - 10، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 25 - 11، وفي خليج العقبة 25 - 13 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
20/01/2024 06:49:54

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