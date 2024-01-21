شركة اتصالات فلسطينية: عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمها الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.
وأشارت إلى أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير، وفق ما أوردته في منشور لها مساء اليوم الجمعة عبر منصة (إكس) .
وذكرت الشركة أن اثنين من طواقمها الفنية قد ارتقوا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد من ارتقوا من موظفي الشركة إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعب غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
19/01/2024 22:16:28
MENAFN21012024000117011021ID1107746616
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