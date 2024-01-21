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شركة اتصالات فلسطينية: عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق في قطاع غزة

1/21/2024 2:00:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث عملت طواقمها الفنية خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها العدوان المتواصل على القطاع.
وأشارت إلى أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف؛ إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير، وفق ما أوردته في منشور لها مساء اليوم الجمعة عبر منصة (إكس) .
وذكرت الشركة أن اثنين من طواقمها الفنية قد ارتقوا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد من ارتقوا من موظفي الشركة إلى 14 منذ بداية العدوان ليلتحقوا بعشرات الآلاف من أبناء شعب غزة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
19/01/2024 22:16:28

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