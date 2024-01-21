اختتام دورة ميلاد القائد الرياضية العشرين لأندية المعلمين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 19 كانون الثاني (بترا)- اختتمت، مساء اليوم الجمعة، في مدينة العقبة فعاليات دورة ميلاد القائد لأندية المعلمين التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع نادي معلمي عمان، احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وثمن مدير إدارة النشاطات التربوية الدكتور أجمل الطويقات مندوب وزير التربية والتعليم مشاركة وجهود جميع المشاركين ومنظمي البطولة المبذولة لإنجاح الدورة متمنيًا لهم مزيداً من الإنجازات.
وتوج الطويقات، فرق أندية المعلمين الفائزين في الألعاب الرياضية بالكؤوس والميداليات.
--(بترا)
ع س/م د/
19/01/2024 21:48:09
MENAFN21012024000117011021ID1107746614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.