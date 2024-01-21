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روسيا تستدعي سفير فرنسا على خلفية اتهامات بشأن أوكرانيا

1/21/2024 2:00:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الفرنسي لدى البلاد بيير ليفي، بسبب اتهامات بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "تلقى السفير الفرنسي شكاوى من موسكو عن تورط فرنسا المتزايد في الصراع في أوكرانيا. وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
19/01/2024 21:23:40

MENAFN21012024000117011021ID1107746613

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