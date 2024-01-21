روسيا تستدعي سفير فرنسا على خلفية اتهامات بشأن أوكرانيا

روسيا تستدعي سفير فرنسا على خلفية اتهامات بشأن أوكرانيا
التاريخ
1/21/2024 2:00:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 كانون الثاني(بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الفرنسي لدى البلاد بيير ليفي، بسبب اتهامات بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: "تلقى السفير الفرنسي شكاوى من موسكو عن تورط فرنسا المتزايد في الصراع في أوكرانيا. وعرضت عليه أدلة على تورط باريس المتزايد في النزاع".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
19/01/2024 21:23:40
MENAFN21012024000117011021ID1107746613
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