باكستان وإيران تتفقان على خفض التصعيد وتهدئة التوترات بينهما

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كل من باكستان وإيران، اليوم الجمعة، أنهما اتفقتا على تهدئة التوترات، بعد قصف متبادل على أهداف لمتشددين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.

وجاء في بيان باكستاني وآخر إيراني، بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن المسؤولين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب، وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك، وفق الإعلام الرسمي للدولتين.

وشنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على ما وصفته بأنه أهداف "إرهابية" في باكستان، ليل الثلاثاء، وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية الخميس.

واستدعت باكستان سفيرها من طهران. وأعلنت أن مبعوث إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام أباد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بأنّ الوزير "جيلاني أعرب عن استعداد باكستان للعمل مع إيران في القضايا كافة على أساس روح الثقة المتبادلة والتعاون"، مشدّداً على الحاجة إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في بيان بعد الاتصال، إنّ بلاده "حريصة على سيادة باكستان وسلامة أراضيها وتعاون البلدين لتحييد وتدمير المعسكرات الإرهابية".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

19/01/2024 20:05:36