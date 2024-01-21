باكستان وإيران تتفقان على خفض التصعيد وتهدئة التوترات بينهما

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت كل من باكستان وإيران، اليوم الجمعة، أنهما اتفقتا على تهدئة التوترات، بعد قصف متبادل على أهداف لمتشددين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.
وجاء في بيان باكستاني وآخر إيراني، بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين أن المسؤولين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب، وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك، وفق الإعلام الرسمي للدولتين.
وشنت إيران هجوما صاروخيا وبمسيرات على ما وصفته بأنه أهداف "إرهابية" في باكستان، ليل الثلاثاء، وردت باكستان بضرب أهداف لمسلحين داخل الأراضي الإيرانية الخميس.
واستدعت باكستان سفيرها من طهران. وأعلنت أن مبعوث إيران الذي يقوم بزيارة إلى بلده، لن يسمح له بالعودة إلى إسلام أباد.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بأنّ الوزير "جيلاني أعرب عن استعداد باكستان للعمل مع إيران في القضايا كافة على أساس روح الثقة المتبادلة والتعاون"، مشدّداً على الحاجة إلى تعاون أوثق في القضايا الأمنية.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان في بيان بعد الاتصال، إنّ بلاده "حريصة على سيادة باكستان وسلامة أراضيها وتعاون البلدين لتحييد وتدمير المعسكرات الإرهابية".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
19/01/2024 20:05:36
MENAFN21012024000117011021ID1107746610
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