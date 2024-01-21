اختتام منافسات تصفية المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- اختتمت مساء اليوم الجمعة، منافسات تصفيات المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة والتي أقامها الاتحاد الأردني للجوجيتسو في صالة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب.
وتأتي البطولة التي شارك فيها 25 لاعباً مثلوا 6 مراكز لتشكيل المنتخب الوطني للعام الحالي وضمن مجموعة تصفيات مقبلة استعداداً للمشاركة في البطولات الخارجية في عام 2024.
وفاز في وزن 56.700 كيلو غرام محمود عبابنة وساهر قاسمية وانس العمري، وفي وزن 61.200 كيلو غرام تفوق خالد عودة الحراحشة ومحمد الحمدان.
وفاز في وزن 65.800 كيلو غرام حمزة خرفان ومحمد الحديدي واياد الشيشاني واسامة الشاهد، فيما فاز في وزن 70.300 كيلو غرام اسامة البستانجي وايهاب عيسى وعلاء بواقزة واحمد عبد الفتاح.
وفي وزن 77.100 كيلو غرام فاز سليم ذكر الله وعبد السلام احمد ويمان الجعفري وامير غوشة، فيما فاز في وزن 83.900 كيلو غرام ابراهيم الحعبري وعبد الرؤوف العبوشي ومالك عيسى ورعد النجار.
--(بترا)
ض ع/م ق/أس
19/01/2024 20:03:31
MENAFN21012024000117011021ID1107746609
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