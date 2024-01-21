جيش الاحتلال يعلن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 19 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه الرسمي، "ارتفع عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية (اندلعت في 27 من الشهر ذاته).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

19/01/2024 19:55:55