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انطلاق أعمال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز بكمبالا

1/21/2024 2:00:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- انطلقت بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك" .
وتسلمت جمهورية أوغندا، الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من جمهورية أذربيجان التي ترأست الحركة في الفترة ما بين 2019 و2024.
وألقى ممثل رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام حيدر أوغلو علييف كلمة تضمنت تقريراَ عن أنشطة حركة عدم الانحياز في الفترة من 2019 إلى 2024. كما تم تزكية رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، رئيساَ للقمة ال19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.
وندد زعماء دول حركة عدم الانحياز الذين ألقوا كلمات دولهم اليوم الجمعة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم 120 عضواً بوقف فوري لإطلاق النار.
ويشارك في القمة ال19 قرابة 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب مسؤولي هيئات إقليمية ودولية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 19:25:13

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