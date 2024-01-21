انطلاق أعمال القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز بكمبالا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- انطلقت بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، اليوم الجمعة أعمال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك" .
وتسلمت جمهورية أوغندا، الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من جمهورية أذربيجان التي ترأست الحركة في الفترة ما بين 2019 و2024.
وألقى ممثل رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام حيدر أوغلو علييف كلمة تضمنت تقريراَ عن أنشطة حركة عدم الانحياز في الفترة من 2019 إلى 2024. كما تم تزكية رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، رئيساَ للقمة ال19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.
وندد زعماء دول حركة عدم الانحياز الذين ألقوا كلمات دولهم اليوم الجمعة، بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالبوا خلال القمة السنوية للحركة التي تضم 120 عضواً بوقف فوري لإطلاق النار.
ويشارك في القمة ال19 قرابة 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب مسؤولي هيئات إقليمية ودولية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 19:25:13
MENAFN21012024000117011021ID1107746607
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