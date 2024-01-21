روسيا: الأزمة الإنسانية في غزة ذات حجم كارثي

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ذات حجم كارثي.

ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين المحتجزين لديها .

وأشارت إلى أنه :"بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق في موسكو، إن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج عن المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية، روسيا تعتبر أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية ذات حجم كارثي".

--(بترا)

س ح/م ق/أس

19/01/2024 19:13:31