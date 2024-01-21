روسيا: الأزمة الإنسانية في غزة ذات حجم كارثي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ذات حجم كارثي.
ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين المحتجزين لديها .
وأشارت إلى أنه :"بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق في موسكو، إن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج عن المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية، روسيا تعتبر أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية ذات حجم كارثي".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
19/01/2024 19:13:31
MENAFN21012024000117011021ID1107746606
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