Sunday, 21 January 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا: الأزمة الإنسانية في غزة ذات حجم كارثي

1/21/2024 2:00:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 19 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ذات حجم كارثي.
ودعت الخارجية الروسية في بيان صحفي، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين المحتجزين لديها .
وأشارت إلى أنه :"بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق في موسكو، إن الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج عن المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية، روسيا تعتبر أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية ذات حجم كارثي".
--(بترا)
س ح/م ق/أس
19/01/2024 19:13:31

MENAFN21012024000117011021ID1107746606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث