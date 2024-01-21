الأشغال: إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة و الإسكان مساء اليوم الجمعة، عن إعادة حركة المرور أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور اعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت.
ويأتي ذلك وفق بيان الوزارة، عقب إنهاء أعمال الصيانة التي نفذتها الوزارة للجسر والتي شملت الخلطات الاسفلتية والعناصر الإنشائية للجسر بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية اللازمة والإشارات الإرشادية.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل نحو شهر عن إغلاق الجسر لتنفيذ أعمال الصيانة التي انتهت قبل المدة المحددة بعدة أيام.
--(بترا)
م ح/أس
19/01/2024 19:08:39
MENAFN21012024000117011021ID1107746605
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