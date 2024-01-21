الأشغال: إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الأشغال العامة و الإسكان مساء اليوم الجمعة، عن إعادة حركة المرور أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال للسير القادم من عمان والمحطة باتجاه طبربور اعتبارا من صباح يوم غدٍ السبت.

ويأتي ذلك وفق بيان الوزارة، عقب إنهاء أعمال الصيانة التي نفذتها الوزارة للجسر والتي شملت الخلطات الاسفلتية والعناصر الإنشائية للجسر بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية اللازمة والإشارات الإرشادية.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل نحو شهر عن إغلاق الجسر لتنفيذ أعمال الصيانة التي انتهت قبل المدة المحددة بعدة أيام.

--(بترا)

م ح/أس

19/01/2024 19:08:39