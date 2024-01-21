البرلمان العربي يبحث قضايا الأمن القومي العربي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 19 كانون الثاني (بترا)- يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، غدا السبت أعمال لجانه الدائمة الأربع واجتماع هيئة مكتبه.
ويأتي الاجتماع تحضيراً لأعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها بعد غد الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
وتناقش لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" ، الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي.
ومن المقرر، أن تبحث اللجان جملة من الموضوعات التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وقضايا حقوق الإنسان، والعديد من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
19/01/2024 18:48:09
MENAFN21012024000117011021ID1107746604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.