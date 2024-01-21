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البرلمان العربي يبحث قضايا الأمن القومي العربي

1/21/2024 2:00:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 19 كانون الثاني (بترا)- يعقد البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، غدا السبت أعمال لجانه الدائمة الأربع واجتماع هيئة مكتبه.
ويأتي الاجتماع تحضيراً لأعمال جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها بعد غد الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة .
وتناقش لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع "لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب" ، الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي.
ومن المقرر، أن تبحث اللجان جملة من الموضوعات التي تتعلق بالأمن القومي العربي، وقضايا حقوق الإنسان، والعديد من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
19/01/2024 18:48:09

MENAFN21012024000117011021ID1107746604

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