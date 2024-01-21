شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بـدافوس

شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بـدافوس
التاريخ
1/21/2024 2:00:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، اليوم الجمعة، تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفًا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
19/01/2024 17:17:42
MENAFN21012024000117011021ID1107746602
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