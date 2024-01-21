Sunday, 21 January 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بـدافوس

1/21/2024 2:00:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، اليوم الجمعة، تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال مكتب المدعي العام السويسري "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفًا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
19/01/2024 17:17:42

MENAFN21012024000117011021ID1107746602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث