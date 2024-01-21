شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته بـدافوس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أكد ممثلو الادعاء في سويسرا، اليوم الجمعة، تلقيهم شكاوى جنائية ضد رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ، خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال مكتب المدعي العام السويسري "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، مضيفًا أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية بشأن حصانة الشخص المعني، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

19/01/2024 17:17:42