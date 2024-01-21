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إصابات باستهداف الاحتلال مستشفى الأمل بخان يونس

1/21/2024 2:00:14 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 19 كانون الثاني (بترا)- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في صفوف النازحين بمستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء إطلاق نار كثيف من مسيّرات الإحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعد قصف مدفعي إسرائيلي أصاب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في ساعات الصباح الأولى.
واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل مرات عدة منذ بدء العملية البرية في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
--(بترا)
ي أ/أ ش/أس
19/01/2024 17:08:59

MENAFN21012024000117011021ID1107746601

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