إصابات باستهداف الاحتلال مستشفى الأمل بخان يونس

إصابات باستهداف الاحتلال مستشفى الأمل بخان يونس
التاريخ
1/21/2024 2:00:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 19 كانون الثاني (بترا)- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في صفوف النازحين بمستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس جنوبي قطاع غزة، جراء إطلاق نار كثيف من مسيّرات الإحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعد قصف مدفعي إسرائيلي أصاب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في ساعات الصباح الأولى.
واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى الأمل مرات عدة منذ بدء العملية البرية في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
--(بترا)
ي أ/أ ش/أس
19/01/2024 17:08:59
MENAFN21012024000117011021ID1107746601
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