تاتا ستيل الهندية تستغني عن 3 آلاف وظيفة في ويلز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 19 كانون الثاني (بترا)- أكدت شركة "تاتا ستيل" الهندية لصناعة الصلب، خططا لإغلاق أفران الصهر في مصنعها في "بورت بالبوت"، جنوب ويلز مع الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الشركة رفضت خطة نقابية للحفاظ على تشغيل أفران الصهر، وأبلغت ممثلي العمال أنها لم تعد قادرة على تحمل مواصلة الإنتاج في المصنع الخاسر جنوب ويلز، بينما أكملت خطة انتقالية مدتها أربع سنوات لإنتاج الصلب، بطريقة صديقة أكثر للبيئة، باستخدام أفران "القوس الكهربائي" بدلا من أفران الصهر، التي تحتاج إلى عمال أقل.
--(بترا)
رش/م د/أس
19/01/2024 17:06:11
MENAFN21012024000117011021ID1107746600
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