تاتا ستيل الهندية تستغني عن 3 آلاف وظيفة في ويلز

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 19 كانون الثاني (بترا)- أكدت شركة "تاتا ستيل" الهندية لصناعة الصلب، خططا لإغلاق أفران الصهر في مصنعها في "بورت بالبوت"، جنوب ويلز مع الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن الشركة رفضت خطة نقابية للحفاظ على تشغيل أفران الصهر، وأبلغت ممثلي العمال أنها لم تعد قادرة على تحمل مواصلة الإنتاج في المصنع الخاسر جنوب ويلز، بينما أكملت خطة انتقالية مدتها أربع سنوات لإنتاج الصلب، بطريقة صديقة أكثر للبيئة، باستخدام أفران "القوس الكهربائي" بدلا من أفران الصهر، التي تحتاج إلى عمال أقل.

--(بترا)

رش/م د/أس

19/01/2024 17:06:11