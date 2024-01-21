فقدان أثر مركبة هبوط أميركية بعد دخولها غلاف الأرض

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 19 كانون الثاني (بترا) - فُقِد أثر مركبة هبوط قمرية تابعة لشركة أميركية أمس الخميس، كانت قد أخفقت في مهمتها بعد تعرضها لتسرب وقود، فيما يحتمل أن تكون تفككت لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، بحسب ما أعلنت شركة "أستروبوتيك" الناشئة التي صممتها. وأوضحت "أستروبوتيك" عبر شبكة "إكس" أنها فقدت الاتصال بالمركبة "بيريغرين" قرابة التاسعة مساء - ليل الخميس بتوقيت غرينتش "فوق مياه جنوب المحيط الهادئ" في نهاية رحلة عودتها إلى الأرض.

وأشارت إلى أنها تنتظر تأكيدًا من السلطات لتحديد مصير المركبة. وأقلعت "بيريغرين" بداية الأسبوع الماضي من فلوريدا، لكن سرعان ما تبين أنها تعرّضت لتسرب وقود؛ مما حال دون هبوطها بسلاسة على سطح القمر كما كان مخططاً لها.

وواصلت المركبة، جمع بيانات مفيدة لمحاولة هبوط أخرى قريبة، وأتاحت كذلك إجراء تجارب علمية بواسطة تجهيزات أرسلتها جهات عدة أبرزها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، من بينها قياس الإشعاع. لكنّ الشركة اضطرت أيضاً إلى دراسة كيفية إنهاء المهمة مع الأخذ بالاعتبار، الشكوك المرتبطة بالتسرب، دون المخاطرة بالتسبب بمشاكل للأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار الأرض، أو بتناثر الحطام في المدار القمري.

وأعلنت الشركة في نهاية هذا الأسبوع أنها اتخذت "القرار الصعب" بتوجيه المركبة للعودة إلى الأرض، مع أنها كانت قادرة على الاستمرار في العمل في الفضاء "لأسابيع".

--(بترا)

ب خ/م د/أس

19/01/2024 16:59:21