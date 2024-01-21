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المنتخب الوطني تحت 20 عاما يتعثر أمام نظيره التركي

1/21/2024 2:00:09 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم، تحت 20 عاما، أمام نظيره التركي بالخسارة بثلاثة أهداف للاشيئ، في المباراة الودية التي جرت اليوم الجمعة على ملعب أرسلان زكي، ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة أنطاليا، استعدادا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
ومن المنتظر أن يختتم المنتخب معسكره التدريبي بمواجهة العراق، عند الثالثة عصر الأربعاء 24 من الشهر الحالي.
ويتطلع اتحاد اللعبة عبر توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما بالاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
19/01/2024 16:57:37

MENAFN21012024000117011021ID1107746594

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