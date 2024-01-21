المنتخب الوطني تحت 20 عاما يتعثر أمام نظيره التركي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- تعثر المنتخب الوطني لكرة القدم، تحت 20 عاما، أمام نظيره التركي بالخسارة بثلاثة أهداف للاشيئ، في المباراة الودية التي جرت اليوم الجمعة على ملعب أرسلان زكي، ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه في مدينة أنطاليا، استعدادا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
ومن المنتظر أن يختتم المنتخب معسكره التدريبي بمواجهة العراق، عند الثالثة عصر الأربعاء 24 من الشهر الحالي.
ويتطلع اتحاد اللعبة عبر توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدما بالاستحقاقات المقبلة.
--(بترا)
ض ع/م د/أس
19/01/2024 16:57:37
MENAFN21012024000117011021ID1107746594
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