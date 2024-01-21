بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- حذر رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، من تكدس النفايات في الشوارع وأمام المستشفيات ومراكز إيواء النازحين، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف طن من النفايات مكدسة في هذه الأماكن.
وذكر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات.
وكان السراج أفاد في تصريحات صحفية سابقة، بأن جيش الاحتلال دمر أغلب الآليات الثقيلة والمتوسطة التي تعمل في خدمات البلدية جراء القصف المتعمد، في وقت تعاني فيه البلدية من نقص كبير بهذه الآليات.
وأضاف، أن الأوضاع في قطاع غزة ومدينة غزة بالتحديد صعبة جدا، مناشدا الجميع بإدخال الكثير من الوقود والآليات المخصصة لإزالة الركام، وفتح الشوارع، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
19/01/2024 16:55:42
MENAFN21012024000117011021ID1107746593
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