بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- حذر رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، من تكدس النفايات في الشوارع وأمام المستشفيات ومراكز إيواء النازحين، ما يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف طن من النفايات مكدسة في هذه الأماكن.

وذكر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات.

وكان السراج أفاد في تصريحات صحفية سابقة، بأن جيش الاحتلال دمر أغلب الآليات الثقيلة والمتوسطة التي تعمل في خدمات البلدية جراء القصف المتعمد، في وقت تعاني فيه البلدية من نقص كبير بهذه الآليات.

وأضاف، أن الأوضاع في قطاع غزة ومدينة غزة بالتحديد صعبة جدا، مناشدا الجميع بإدخال الكثير من الوقود والآليات المخصصة لإزالة الركام، وفتح الشوارع، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

19/01/2024 16:55:42