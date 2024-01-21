مسيرات داعمة لأهل غزة في مختلف محافظات المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان محافظات 19 كانون الثاني (بترا)- انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة تنديدا ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وانطلقت من أمام المسجد الحسيني بوسط البلد بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة، نظمتها فعاليات شعبية وحزبية، استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة، داعين إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع.

وندد المشاركون في المسيرة بإزدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية، ورفعوا شعارات تندد بالعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف الحرب المستعرة والمدمرة على غزة.

وثمن المشاركون في المسيرة مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك، الداعمة والمساندة للأشقاء في غزة والضفة الغربية.

ونظمت الفعاليات الحزبية والشعبية مسيرة احتجاجية حاشدة في منطفة الصويفية دعما لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي دخل شهره الرابع.

وأكد المشاركون في المسيرة وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني، واعتزازهم بصمود الغزيين الأسطوري في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، داعين إلى تحرك عربي رسمي وشعبي مؤثر لوقف هذه المجازر البشعة بحق أبناء غزة العزل.

وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فعاليات شعبية وشبابية وحزبية في الطفيلة، عقب صلاة الجمعة اليوم، عن تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأشقاء في القطاع.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد الطفيلة الكبير وسط مدينة الطفيلة وسط هتافات منددة بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وداعمة لنصرة صمود الأهل، وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية، فيما انتهت المسيرة بمهرجان تضامني اشتمل على كلمات أدانت الصمت العالمي تجاه مع يحدث من مجازر بغزة.

وأكد المشاركون في الوقفة التضامنية أمام مسجد راجب في مدينة كفرنجه بمحافظة عجلون دعما لصمود الأهل والاشقاء في غزة وفلسطين، أهمية مواصلة التضامن مع الأهل في غزة الذين لا يزالون تحت وطأة الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي لليوم الــ 105 إضافة إلى الحصار المفروض عليهم والقتل والإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يتعرضون لها .

وندد المشاركون بالصمت الدولي تجاه استهداف المدنيين والأطفال والنساء، مطالبين بتكثيف الجهود لمساندة الأشقاء في غزة ودعمهم ليتمكنوا من الصمود في وجه العدوان الغاشم، وحيوا في هتافاتهم الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي العقبة نظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية بعد صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال نصرة للأشقاء في غزة وتنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في الوقفة، الحكومات العربية بمقاطعة إسرائيل ووقف كافة أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات الفورية له بكل الطرق المتاحة.

وحيا المشاركون الموقف الأردني ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي جراء ارتكابها أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل .

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه .

ونددت مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد باستمرار المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي رفعت شعار " لا للتهجير ونعم للعودة" حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه وترابه ونيل حقوقه كافة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف المجازر والعدوان الوحشي الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد المدنيين والأبرياء العزل والصحفيين والأطفال والشيوخ والنساء.

ودعوا إلى الوقوف بوجه مخططات التهجير والاستيطان الذي تخطط له قوات الاحتلال ومعاقبته على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تقوم بها، مشددين على أن صمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه، هو خط الدفاع الأول بوأد مثل هذه المخططات وحيوا الصمود الأسطوري للغزيين ورفضهم للنزوح والهجرة، مثلما حيوا البطولات الملحمية للمقاومة الفلسطينية على امتداد الساحة الفلسطينية.

وثمنوا موقف الأردن الصلب والشجاع بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة قيادة وحكومة وشعبا على أكثر من صعيد وفي مقدمتها الجهود المكثفة التي يقوم بها جلالة الملك لوقف العدوان على غزة وايصال المساعدات الفورية للقطاع، مؤكدين ثقتهم بحتمية الانتصار لأصحاب الأرض والحق والشرعية.

وفي معان نظمت الفاعليات الشعبية اليوم الجمعة أمام مسجد الشريف الحسين بن علي، وقفة تضامنية مع أبناء قطاع غزة، دعما لصمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي.

وأكد عدد من المشاركين في الوقفة، أهمية دعم صمود أبناء غزة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل في القطاع.

--(بترا)

ا م/م.ق/ع.ف/س.م/أس

19/01/2024 16:41:52