روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين القبرصيين إلى أراضيها

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن منع عدد من المسؤولين القبرصيين، من دخول البلاد، ردا على إجراءات قبرص ضد صحفي وأحد موظفي السفارة الروسية في قبرص.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، "تم إبلاغ سفير قبرص في موسكو، بإجراءات الرد فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".

--(بترا)

س ح/م د/أس

19/01/2024 14:55:03