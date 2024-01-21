روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين القبرصيين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول عدد من المسؤولين القبرصيين إلى أراضيها
التاريخ
1/21/2024 2:00:06 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن منع عدد من المسؤولين القبرصيين، من دخول البلاد، ردا على إجراءات قبرص ضد صحفي وأحد موظفي السفارة الروسية في قبرص.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، "تم إبلاغ سفير قبرص في موسكو، بإجراءات الرد فيما يتعلق بالإجراءات غير المقبولة التي اتخذتها السلطات القبرصية ضد ألكسندر غاسيوك، مراسل صحيفة "روسيسكايا غازيتا" المعتمد في نيقوسيا، والموظف في السفارة الروسية دوينيكوف".
--(بترا)
س ح/م د/أس
19/01/2024 14:55:03
MENAFN21012024000117011021ID1107746591
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