عموتة يكشف مصير مشاركة مرضي بمباراة كوريا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 19 كانون الثاني (بترا)- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، مصير مشاركة اللاعب محمود مرضي، بمباراة كوريا الجنوبية في كأس آسيا غدا السبت؛ بسبب خروجه مصابا في مباراة المنتخب الماضية أمام ماليزيا.

وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مرضي تعرض لكدمة بسيطة في الفخد، وأن مسألة مشاركته من عدمها في مباراة غد السبت، ضمن الجولة الثانية من المسابقة ستتحدد بعد التدريب الذي سيقيمه المنتخب، عصر اليوم.

ولفت عموتة إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية صعبة، باعتبارها أمام منافس قوي ومتمرس على الصعيدين القاري والدولي، متمنيا بأن يحقق المنتخب الانتصار من خلال تركيز اللاعبين، وحضورهم الذهني والبدني في الملعب، من أجل الفوز لضمان التأهل للدور الثاني.

وتابع: "الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة منحنا الدخول بأجواء أفضل في المباراة المقبلة؛ إذ منحنا الثقة داخل المجموعة، ولا يوجد أية مباراة سهلة في البطولة".

بدوره، أشار اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن المباراة قوية أمام المنتخب الكوري، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، مبينا أن اللاعبين يمتلكون ثقة بأنفسهم وقادرون على تحقيق النقاط الثلاث، وأنه وجميع لاعبي المنتخب الوطني يعشقون التحدي وسيقدمون أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

19/01/2024 14:44:33