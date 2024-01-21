عموتة يكشف مصير مشاركة مرضي بمباراة كوريا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 19 كانون الثاني (بترا)- كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، مصير مشاركة اللاعب محمود مرضي، بمباراة كوريا الجنوبية في كأس آسيا غدا السبت؛ بسبب خروجه مصابا في مباراة المنتخب الماضية أمام ماليزيا.
وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن مرضي تعرض لكدمة بسيطة في الفخد، وأن مسألة مشاركته من عدمها في مباراة غد السبت، ضمن الجولة الثانية من المسابقة ستتحدد بعد التدريب الذي سيقيمه المنتخب، عصر اليوم.
ولفت عموتة إلى أن مواجهة كوريا الجنوبية صعبة، باعتبارها أمام منافس قوي ومتمرس على الصعيدين القاري والدولي، متمنيا بأن يحقق المنتخب الانتصار من خلال تركيز اللاعبين، وحضورهم الذهني والبدني في الملعب، من أجل الفوز لضمان التأهل للدور الثاني.
وتابع: "الفوز على ماليزيا برباعية نظيفة منحنا الدخول بأجواء أفضل في المباراة المقبلة؛ إذ منحنا الثقة داخل المجموعة، ولا يوجد أية مباراة سهلة في البطولة".
بدوره، أشار اللاعب نور الدين الروابدة، إلى أن المباراة قوية أمام المنتخب الكوري، باعتباره المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، مبينا أن اللاعبين يمتلكون ثقة بأنفسهم وقادرون على تحقيق النقاط الثلاث، وأنه وجميع لاعبي المنتخب الوطني يعشقون التحدي وسيقدمون أفضل ما لديهم لإسعاد الجماهير.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
19/01/2024 14:44:33
MENAFN21012024000117011021ID1107746589
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