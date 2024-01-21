ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 24762 شهيدا و 62108 مصابين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، بالتزامن مع حلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على "تلغرام".
وقال البيان، إن الوزارة رصدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 14:34:35
MENAFN21012024000117011021ID1107746588
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