ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 24 ألفا و762 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 24762 شهيدا و 62108 مصابين.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بالتزامن مع حلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على "تلغرام".

وقال البيان، إن الوزارة رصدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

19/01/2024 14:34:35