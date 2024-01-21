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الصين أكبر مُصدّر للسيارات في العالم عام 2023

1/21/2024 2:00:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الجمعة، أن الصين توجت كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم في عام 2023، حيث صدّرت 4.91 مليون سيارة.
وفي سياق متصل، تجاوز إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 958 مليون و949 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 35.8 بالمئة ونسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي، حسبما أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ونقلتها وكالة شينخوا .
وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الصينية الجديدة بنسبة 77.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليون وحدة في العام الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 14:19:02

MENAFN21012024000117011021ID1107746587

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