الصين أكبر مُصدّر للسيارات في العالم عام 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اليوم الجمعة، أن الصين توجت كأكبر مُصدّر للسيارات في العالم في عام 2023، حيث صدّرت 4.91 مليون سيارة.
وفي سياق متصل، تجاوز إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة 958 مليون و949 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة بنسبة 35.8 بالمئة ونسبة 37.9 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي، حسبما أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، ونقلتها وكالة شينخوا .
وارتفعت صادرات مركبات الطاقة الصينية الجديدة بنسبة 77.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.2 مليون وحدة في العام الماضي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
19/01/2024 14:19:02
MENAFN21012024000117011021ID1107746587
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