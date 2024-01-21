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مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية

1/21/2024 2:00:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة أسهم صناعة الرقائق، كما سجلت مكاسب أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 1.4 بالمئة إلى 35963 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 بالمئة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة خلال اليوم و0.63 بالمئة على مدار الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
أما منذ بداية 2024، ارتفع المؤشر نيكي 7.5 بالمئة، ليصبح الأفضل أداءً بين المؤشرات العالمية الرئيسية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
19/01/2024 14:11:54

MENAFN21012024000117011021ID1107746586

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