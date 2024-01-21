مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية

مؤشرات الأسهم اليابانية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
التاريخ
1/21/2024 2:00:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 19 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بقيادة أسهم صناعة الرقائق، كما سجلت مكاسب أسبوعية.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي بنحو 1.4 بالمئة إلى 35963 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 بالمئة، كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7 بالمئة خلال اليوم و0.63 بالمئة على مدار الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
أما منذ بداية 2024، ارتفع المؤشر نيكي 7.5 بالمئة، ليصبح الأفضل أداءً بين المؤشرات العالمية الرئيسية.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
19/01/2024 14:11:54
MENAFN21012024000117011021ID1107746586
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