أجواء لطيفة اليوم وغدًا وانخفاض ملموس الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 كانون الثاني (بترا)- تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية؛ والأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة يوم الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سواحل لبنان، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، و تسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول أمطار متوسطة الشدة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الأربعاء باردة وغائمة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار، وتتناقص الغيوم تدريجيا، وتخف سرعة الرياح، وتتحول إالى جنوبية غربية، ويتوقع مع ساعات الليل تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 19 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 18 - 9، وفي مرتفعات الشراة 19 - 7، وفي مناطق البادية 22 - 8، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 25 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 27 - 13، وفي البحر الميت 26 - 14، وفي خليج العقبة 27 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

21/01/2024 06:51:58

