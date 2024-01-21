برامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 20 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شباب وشابات الصريح، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، دورة في فن الملاكمة، قدمها المدرب جواد الحوراني، بمشاركة 20 شابا، ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.
وقال الحوراني إن هذه الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بالرياضات القتالية، والتي تتطلب القفز في الهواء لتحمي الشخص من الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب بذل المزيد من الجهد البدني، لافتا إلى أهمية هذه اللعبة في تحقيق الثقة بالنفس لدى الشخص.
من جهة أخرى، وضمن محور الشباب والمواطنة الفاعلة، نفذ مركز شابات إربد النموذجي اليوم، نشاطا كشفيا حول "تشكيل الفرق الكشفية والإرشادية"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.
بدوره، تحدث المدرب بكري أبو ليل عن كيفية تشكيل فرقة كشفية تطوعية وآلية اختيار عناصر الفريق الواحد، وعملية الإعداد والتجهيز والتنفيذ، ومرحلة التنظيم والاستمرارية، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لتنفيذ الأنشطة الكشفية.
وفي سياق متصل، نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، لقاء الهيئة العامة، وذلك بمشاركة 25 عضوا وعضوة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.
وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لأنشطة المركز لعام 2024 وما تتضمنه من أنشطة وبرامج وفعاليات، إضافة الى مناقشة قياس الأثر للبرامج والأنشطة التي نفذها المركز خلال خطة نشاطاته للعام الماضي 2023.
يشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى مد جسور التعاون والتواصل بين المركز والشباب، والعمل على بناء شخصيتهم المتكاملة في المشاركة واتخاذ القرار.
--(بترا)
ع ع/ هـ ح
20/01/2024 21:56:33
MENAFN21012024000117011021ID1107746577
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