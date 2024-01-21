برامج متنوعة تنفذها المراكز الشبابية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 20 كانون الثاني (بترا)- نظم مركز شباب وشابات الصريح، التابع لمديرية شباب إربد، اليوم السبت، دورة في فن الملاكمة، قدمها المدرب جواد الحوراني، بمشاركة 20 شابا، ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.

وقال الحوراني إن هذه الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بالرياضات القتالية، والتي تتطلب القفز في الهواء لتحمي الشخص من الإصابة بأمراض القلب، إلى جانب بذل المزيد من الجهد البدني، لافتا إلى أهمية هذه اللعبة في تحقيق الثقة بالنفس لدى الشخص.

من جهة أخرى، وضمن محور الشباب والمواطنة الفاعلة، نفذ مركز شابات إربد النموذجي اليوم، نشاطا كشفيا حول "تشكيل الفرق الكشفية والإرشادية"، وذلك بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 14-16 عاما.

بدوره، تحدث المدرب بكري أبو ليل عن كيفية تشكيل فرقة كشفية تطوعية وآلية اختيار عناصر الفريق الواحد، وعملية الإعداد والتجهيز والتنفيذ، ومرحلة التنظيم والاستمرارية، بالإضافة إلى كيفية التخطيط لتنفيذ الأنشطة الكشفية.

وفي سياق متصل، نظم مركز شباب وشابات الصريح المدمج اليوم، لقاء الهيئة العامة، وذلك بمشاركة 25 عضوا وعضوة ضمن الفئة العمرية من 12-17 عاما.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لأنشطة المركز لعام 2024 وما تتضمنه من أنشطة وبرامج وفعاليات، إضافة الى مناقشة قياس الأثر للبرامج والأنشطة التي نفذها المركز خلال خطة نشاطاته للعام الماضي 2023.

يشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى مد جسور التعاون والتواصل بين المركز والشباب، والعمل على بناء شخصيتهم المتكاملة في المشاركة واتخاذ القرار.

--(بترا)

ع ع/ هـ ح

20/01/2024 21:56:33