المهندسين تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني(بترا)- أجرت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية، قرعة مشروع "ناعور أم البرك أم البساتين"، في منطقة ناعور، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس لجنة الإسكان والأراضي المهندس منذر أبو جماعة ونائب رئيس اللجنة المهندس رائد حياصات، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومدير الدائرة العقارية والتمويل رامي النوايسة.
وبلغ عدد المشاريع التي قامت النقابة بشرائها 176 مشروعا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 19 ألف دونم، من ضمنها مشروع ناعور أم البرك أم البساتين، الذي يتكون من 92 قطعة أرض استفاد منها 77 مهندسا ومهندسة.
وستقوم نقابة المهندسين باصطحاب المستفيدين من المشروع، حيث سيكون الإنطلاق في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، من مبنى صندوق التقاعد لإطلاعهم على قطع الأراضي التي تم إجراء القرعة عليها، مع إمكانية قيام أي مهندس بالاعتراض على القطعة التي حصل عليها من خلال القرعة خلال أسبوع من تاريخ الزيارة، ليتم بعدها إجراء قرعة أخرى للمهندسين المعترضين.
--(بترا)
ع ح/ ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:54:24
MENAFN21012024000117011021ID1107746576
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