المهندسين تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني(بترا)- أجرت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية، قرعة مشروع "ناعور أم البرك أم البساتين"، في منطقة ناعور، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس لجنة الإسكان والأراضي المهندس منذر أبو جماعة ونائب رئيس اللجنة المهندس رائد حياصات، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومدير الدائرة العقارية والتمويل رامي النوايسة.

وبلغ عدد المشاريع التي قامت النقابة بشرائها 176 مشروعا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 19 ألف دونم، من ضمنها مشروع ناعور أم البرك أم البساتين، الذي يتكون من 92 قطعة أرض استفاد منها 77 مهندسا ومهندسة.

وستقوم نقابة المهندسين باصطحاب المستفيدين من المشروع، حيث سيكون الإنطلاق في تمام الساعة العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، من مبنى صندوق التقاعد لإطلاعهم على قطع الأراضي التي تم إجراء القرعة عليها، مع إمكانية قيام أي مهندس بالاعتراض على القطعة التي حصل عليها من خلال القرعة خلال أسبوع من تاريخ الزيارة، ليتم بعدها إجراء قرعة أخرى للمهندسين المعترضين.

--(بترا)

ع ح/ ب ع/ هـ ح

20/01/2024 21:54:24