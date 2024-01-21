ندوة تناقش الدور الأردني الداعم لفلسطين والتداعيات الاقتصادية للحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني(بترا)- علي الحلاحلة- عقد حزب التكامل الوطني ندوة حوارية، اليوم السبت، بعنوان: "الدور الأردني الداعم لفلسطين والتداعيات الاقتصادية للحرب على غزة"، بمشاركة عدد من الشخصيات تناولت التأثيرات الاقتصادية للأحداث في غزة على الأردن.

وأثنى أمين عام الحزب، الدكتور فايز بصبوص، على دور الأردن في نصرة القضية الفلسطينية وتقديم الجهود والمواقف المتقدمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى الأثر السلبي على الاقتصاد العالمي نتيجة للتوترات في المنطقة وتأثيرها على التجارة العالمية.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، أن ما حققته المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هو ما عجز عن تحقيقه الكثير من الشعوب والدول.

وأشار إلى مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتغيير وجه غزة، مبينا أن استخدام القوة المفرطة من قبل الاحتلال يهدف إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

من جهته، قال مساعد أمين عام حزب الميثاق الوطني للشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور إبراهيم الطراونة، إن الموقف الأردني كان وما زال ضد الصهيونية وعدم قيامها منذ القدم، لافتا إلى أن هذا الموقف بدأ منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى يومنا هذا، وهو ثابت لا يتزحزح.

وأشار الطراونة إلى أن الأردن قدم العديد من الشهداء الذين روَتْ دماؤهم تراب فلسطين.

كما أشار الطراونة إلى موقف الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، والذي أكد بأن استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية بهذا الشكل سيؤدي إلى انفجار الشعب الفلسطيني وهذا ما حصل في السابع من تشرين الأول، من العام الماضي وحتى يومنا هذا.

بدوره، تحدث عضو المجلس الاقتصادي في حزب نماء، الدكتور حيدر المجالي، عن التحديات الاقتصادية الناتجة عن حرب غزة من خلال ارتفاع تكلفة الاستيراد، التي قد تتسبب في زيادة تكلفة الاستيراد للأردن.

وأشار المجالي إلى تقلص السياحة في الأردن مما أثر سلباً على القطاع السياحي وأدى إلى تراجع الإيرادات، لافتا إلى انخفاض الاستثمارات وتوقفها نتيجة للتوترات الإقليمية والصراع في غزة.

وفي ختام الندوة، أكد الحضور دور الأردن في نصرة القضية الفلسطينية وضرورة تماسك الجبهة الداخلية لمواجه كل المخاطر المحتملة.

--(بترا)

ع ح/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 21:52:54