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روسيا: زيادة صادرات النفط والغاز إلى الصين بنسبة 23 بالمئة

1/21/2024 1:59:52 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 20 كانون الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها زادت صادراتها من الغاز المسال وغاز الأنابيب والنفط إلى الصين بشكل كبير خلال العام الماضي، وبنسبة بلغت 23 بالمئة مقارنة مع 2022.
وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي: "بلغت الزيادة في الإمدادات 23 بالمئة مقارنة بعام 2022، حيث صدرت روسيا إلى الصين 6.5 مليون طن من الغاز المسال الروسي مقابل 6.883 مليار دولار".
وكشفت شركة "غازبروم" الحكومية الروسية، في وقت سابق، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال 2023.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:36:23

MENAFN21012024000117011021ID1107746574

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