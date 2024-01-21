روسيا: زيادة صادرات النفط والغاز إلى الصين بنسبة 23 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 20 كانون الثاني (بترا)- أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها زادت صادراتها من الغاز المسال وغاز الأنابيب والنفط إلى الصين بشكل كبير خلال العام الماضي، وبنسبة بلغت 23 بالمئة مقارنة مع 2022.
وقالت الحكومة الروسية، في بيان صحفي: "بلغت الزيادة في الإمدادات 23 بالمئة مقارنة بعام 2022، حيث صدرت روسيا إلى الصين 6.5 مليون طن من الغاز المسال الروسي مقابل 6.883 مليار دولار".
وكشفت شركة "غازبروم" الحكومية الروسية، في وقت سابق، أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال 2023.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:36:23
MENAFN21012024000117011021ID1107746574
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