بريطانيا تجري تجربة ناجحة لسلاح ليزر جديد أقل كلفة من الصواريخ

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها نجحت في إطلاق سلاح ليزر عالي القدرة باتجاه هدف جوي للمرة الأولى في إطار تجربة أجرتها على السلاح الجديد.

ونقلت "البي بي سي" عن وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الليزر "دراغون فاير" الجديد، دقيق بما يكفي لإصابة عملة معدنية مثل الجنيه الإسترليني على بعد واحد كيلو متر.

ووصفت الوزارة الاختبار، الذي أجري في منطقة هيبرايدس في اسكتلندا، بأنه خطوة كبيرة على صعيد إدخال هذه التكنولوجيا إلى الخدمة.

وأضافت أن كلا من الجيش والبحرية الملكية يفكران في استخدام هذه التكنولوجيا كجزء من قدرات الدفاع الجوي المستقبلية.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن التكنولوجيا يمكن أن تقلل من "الاعتماد على الذخيرة باهظة الثمن علاوة على التقليل من مخاطر الأضرار الجانبية".

ووفقاً للقناة، تأمل وزارة الدفاع البريطانية أن يمهد هذا الاختبار الطريق أمام تطوير بديل منخفض الكلفة للصواريخ يستخدم في إسقاط أهداف مثل الطائرات المسيرة.

--(بترا)

رش/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 21:35:17