بريطانيا تجري تجربة ناجحة لسلاح ليزر جديد أقل كلفة من الصواريخ

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها نجحت في إطلاق سلاح ليزر عالي القدرة باتجاه هدف جوي للمرة الأولى في إطار تجربة أجرتها على السلاح الجديد.
ونقلت "البي بي سي" عن وزارة الدفاع البريطانية، أن سلاح الليزر "دراغون فاير" الجديد، دقيق بما يكفي لإصابة عملة معدنية مثل الجنيه الإسترليني على بعد واحد كيلو متر.
ووصفت الوزارة الاختبار، الذي أجري في منطقة هيبرايدس في اسكتلندا، بأنه خطوة كبيرة على صعيد إدخال هذه التكنولوجيا إلى الخدمة.
وأضافت أن كلا من الجيش والبحرية الملكية يفكران في استخدام هذه التكنولوجيا كجزء من قدرات الدفاع الجوي المستقبلية.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن التكنولوجيا يمكن أن تقلل من "الاعتماد على الذخيرة باهظة الثمن علاوة على التقليل من مخاطر الأضرار الجانبية".
ووفقاً للقناة، تأمل وزارة الدفاع البريطانية أن يمهد هذا الاختبار الطريق أمام تطوير بديل منخفض الكلفة للصواريخ يستخدم في إسقاط أهداف مثل الطائرات المسيرة.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:35:17
MENAFN21012024000117011021ID1107746573
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