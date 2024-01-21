جيش الاحتلال الإسرائلي يعلن إصابة 16 عسكريا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، إصابة 16 عسكريا إسرائيليا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتجددت الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع، وفي شرق خان يونس، في حين واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المجازر عبر غاراتها الجوية، وقصفها المدفعي بمناطق عدة.

--(بترا)

ب ع/ هـ ح

20/01/2024 21:33:37