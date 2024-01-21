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فوز شباب الحسين والعودة في بطولة الناشئين للكرة الطائرة

1/21/2024 1:59:49 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق شباب الحسين على فريق مليح، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت، اليوم السبت، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة الناشئين للكرة الطائرة.
وفي مباراة أخرى، فاز فريق العودة على فريق عيرا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي شهدته صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
ويلتقي يوم غد الأحد فريقا الكرمل البقعة عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فيما يلتقي في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب فريقا الوحدات والمحطة عند الساعة السادسة مساء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:32:35

MENAFN21012024000117011021ID1107746571

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