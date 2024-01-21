فوز شباب الحسين والعودة في بطولة الناشئين للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- فاز فريق شباب الحسين على فريق مليح، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت، اليوم السبت، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات بطولة الناشئين للكرة الطائرة.
وفي مباراة أخرى، فاز فريق العودة على فريق عيرا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي شهدته صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.
ويلتقي يوم غد الأحد فريقا الكرمل البقعة عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فيما يلتقي في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب فريقا الوحدات والمحطة عند الساعة السادسة مساء.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 21:32:35
MENAFN21012024000117011021ID1107746571
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