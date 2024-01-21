روسيا: خطط الدنمارك لمنع مرور ناقلات النفط الروسية غير قانونية
التاريخ
1/21/2024 1:59:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 20 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط السلطات الدنماركية لمنع مرور ناقلات النفط القادمة من روسيا في المضائق الدنماركية تنتهك القانون الدولي وغير قانونية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن على كوبنهاغن الاهتمام بحرية الملاحة والامتثال الصارم للقانون الدولي، لا سيما وأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي لا تسمحان بمنع مرور السفن.
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 20:54:56
MENAFN21012024000117011021ID1107746569
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