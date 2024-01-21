روسيا: خطط الدنمارك لمنع مرور ناقلات النفط الروسية غير قانونية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 20 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن خطط السلطات الدنماركية لمنع مرور ناقلات النفط القادمة من روسيا في المضائق الدنماركية تنتهك القانون الدولي وغير قانونية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن على كوبنهاغن الاهتمام بحرية الملاحة والامتثال الصارم للقانون الدولي، لا سيما وأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي لا تسمحان بمنع مرور السفن.

--(بترا)

س ح/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 20:54:56