محاضرة تسلط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف التراث الثقافي والديني بفلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني(بترا)-سلط الباحث الدكتور محمد ناجي عمايرة الضوء في محاضرة ألقاها مساء اليوم السبت، في المقر الرئيس لرابطة الكتاب الأردنيين بعمان، الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف التراث الثقافي والديني في فلسطين.

وقال الباحث عمايرة، في المحاضرة التي أدارها الباحث عبدالله حمودة وحملت عنوان: "العدوان الصهيوني على التراث الثقافي والديني في فلسطين"، إن الثقافة بعامة والتراث بخاصة يشكلان ركائز أساسية في مقاومة العدوان الإسرائيلي ومواجهته، لافتا إلى أن الإسرائيليين اهتموا بطمس الثقافة الفلسطينية وعملوا على نهب التراث الفلسطيني وادعوه لأنفسهم.

ولفت إلى أن السردية الصهيونية قامت على التزييف والاختلاق والتزوير سواء على مستوى التاريخ القديم أو الحالي، مشيرا إلى ما قاله الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في كتابه الصادر 1995 بعنوان "الأساطير المؤسسية للسياسة الإسرائيلية" بأن هناك مجموعة من الأساطير تقوم عليها السردية الإسرائيلية المعاصرة ومنها أساطير تأخذ بعدا دينيا مثل أسطورة الأرض الموعودة وشعب الله المختار والتصفية العرقية ومنها أساطير معاصرة مثل معاداة السامية والمذبحة أو الهولوكوست في العهد النازي وأسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

كما أشار إلى كتاب كيث ويتلام الذي حمل عنوان: "اختلاق إسرائيل القديمة" وصدر عام 1996 والذي يتناول نفس الآراء والمفاهيم التي تناولها جارودي.

ولفت الباحث عمايرة إلى أن محو الثقافة الفلسطينية جزء من المخطط السياسي لفرض الهيمنة الإسرائيلية وإدامة احتلالها، ضمن هدفين متزامنين؛ الأول التهويد أو "الأسرلة" أو ادعاء الملكية، والثاني إنهاء هوية التراث الفلسطيني وعروبته وإضعافه أو التقليل من أهميته، مشيرا إلى أن إسرائيل تركز في ذلك على التراث المادي مع شمول التراث غير المادي بهذا المخطط.

واستعرض الباحث عمايرة عددا من الأمثلة للعدوان الإسرائيلي على التراث الثقافي والديني في فلسطين، ومنها اعادة تسمية القرى الفلسطينية التي أصبحت "مستعمرات" أو مستوطنات بأسماء عبرية توراتية لطمس الهوية الأصلية، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية دون تمييز.

وتناول في محاضرته العدوان الإسرائيلي على التراث الثقافي في غزة، مشيرا إلى تعرض المساجد والكنائس والمواقع ذات القيمة الثقافية والأثرية إلى قصف يومي ممنهج.

وفي هذا الإطار، استعرض عددا من المواقع الثقافية والتراثية والأثرية ودور العبادة التي استهدفها ويستهدفها العدوان الإسرائيلي في عدوانه الحالي على غزة، ومنها متحف وليد العقاد في خان يونس وشارع السكة نسبة الى سكة الحديد التي أنشئت في 1892 والمسجد العمري وكنيسة القديس بيرفيريوس.

وفي ختام المحاضرة التي حضرها عدد كبير من الكتاب والباحثين والمهتمين جرى حوار موسع بين المحاضر والجمهور.

--(بترا)

م ت/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 20:53:32