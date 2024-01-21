حزب تقدُّم ينظم ندوة حول تمكين المرأة في العمل السياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني(بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثه الخريشة، أن العمل السياسي في الأردن ليس عملا جديدا، بل وريث الثورة العربية الكبرى، وكان أول مجلس تشريعي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1929، وما يقوم به الأردن تحديث سياسي مستمر حتى الوقت الحالي.

وأشار الخريشة، خلال رعايته للندوة التي نظمها اليوم السبت حزب تقدم بعنوان: "تمكين المرأة في العمل السياسي"، إلى أن الأردن من الدول الرائدة بالعمل السياسي الديمقراطي على مستوى العالم، ويحرص على الدوام على تطوير العمل السياسي وتطوير قوانين الانتخاب والأحزاب، والتعديلات الدستورية؛ لمواكبة التطورات في الواقع الاجتماعي.

وبين الخريشة، خلال الجلسة التي شاركت فيها وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، ومديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة، أن البيئة التشريعية الحالية بعد ما أنجزته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من مخرجات، والتي وضعتها الحكومة على شكل قوانين، وأقرها مجلس الأمة؛ هي بيئة مثالية، وداعمة لوصول الشباب، والمرأة للمشاركة السياسية، وللعمل الحزبي للوصول إلى مجلس النواب.

وشدد الخريشة على ضرورة أن يرافق هذه البيئة التشريعية الداعمة لوصول المرأة لمواقع صنع القرار تطوير للسلوك الانتخابي للناخبين، من حيث اختيار البرامج الانتخابية الحزبية الممثلة لهم، مشيرًا إلى أن التشريعات الناظمة للعمل السياسي بعد تطويرها خصصت نسبا ومقاعد للمرأة في قانوني الأحزاب والانتخاب.

بدورها، استهلت وزيرة التنمية الاجتماعية حديثها حول الموقف الأردني الداعم للأهل في قطاع غزة، والجهود الدبلوماسية الكبيرة دوليًّا لجلالة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، مشيدةً بصمود المرأة الغزية التي سطرت قصة عالمية مشرفة في الصبر والنضال.

وحول تحديث المنظومة السياسية، أكدت بني مصطفى أنه لم يأت من فراغ، ولكن الحالة القائمة سابقا كانت تحتاج إلى تفعيل الكيانات الطبيعية للعمل السياسي، وهي الأحزاب؛ للخروج من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المنتج سياسيًّا.

وأشارت بني مصطفى إلى أن العمل البرلماني على مدار سنوات ماضية كان يعتمد على العمل الفردي، مع تميز بعضها إلا أن هذه الحالة لم تكن منتجة سياسيًّا، مؤكدةً أهمية وجود كيانات حزبية قادرة على حمل برامج شاملة؛ لخدمة المصلحة العامة، وتمكن المرأة، والشباب من الوصول إلى مواقع صنع القرار.

ولفتت إلى أهمية القائمة الوطنية؛ التي ترتكز على رؤية وطنية، وأساس حزبي برامجي تمثل جميع الطيف الوطني، وتخصيص 41 مقعدًا لهذه القائمة من مقاعد البرلمان، معتبرة ذلك بمثابة دليل على الجدية في تمكين المرأة، وإلزام تضمين هذه القوائم لمقاعد للمرأة يشكل إنجازا كبيرا، إلى جانب زيادة عدد المقاعد الحزبية في البرلمان.

ونوهت بني مصطفى إلى أهمية وجود الكوتا للمرأة كتدبير إيجابي مؤقت؛ لإيصال المرأة للبرلمان مع ما يرافقه من جهود حكومية في تعيين نساء في مواقع قيادية ما يحقق الأثر الإيجابي لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار.

من جهته، أشار أمين عام حزب تقدُّم الدكتور خالد البكار في بداية حديثه إلى صلابة الموقف الأردني تجاه دعم الأهل في غزة وتناغم الموقفين الرسمي والشعبي؛ لدعم ما يجري في غزة، والجهود الدبلوماسية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني؛ لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وحول واقع التحديث السياسي في الأردن، أكد البكار أن جلالة الملك كان المبادر دوما في مسيرة التحديث الشامل، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية جاءت لتحديث المنظومة السياسية كاملة من أبرز أهدافها تمكين أكبر كيانين من مكونات المجتمع وهما المرأة والشباب من المشاركة بشكل أوسع في الحياة السياسية، والوصول إلى قبة البرلمان، ولتسلم مواقع قيادية، ولأن مشاركة المرأة في العمل السياسي ما زالت دون الطموح.

وشدد البكار على ضرورة أن يكون مكان العمل السياسي في الأحزاب التي تحمل برامج شاملة وتكون قادرة على الوصول إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن المرأة تتسلم مواقع قيادية في حزب تقدم، بالإضافة أن الحزب يعمل على تمكين الشباب من خلال تسليمهم مواقع قيادية في الحزب.

من جهتها، أكدت رئيسة فرع دائرة العقبة لحزب تقدُّم النائب تمام الرياطي على ضرورة تغيير الصورة النمطية للمرأة، من خلال انتسابها للأحزاب وتمكينها من المشاركة السياسية، عبر نشاطها الحزبي، مشددةً على أهمية أن يكون لدى المرأة الراغبة بالترشح لدخول البرلمان خبرة بالعمل العام، لما لهذه الخبرة من دور كبير في إثبات وجودها في العمل البرلماني.

وشددت الرياطي على أهمية أن تكون المرأة قادرة على تسويق نفسها عبر الإعلام من خلال إثبات وجودها بالعمل السياسي، وتسليح نفسها بالخبرات المطلوب؛ للوصول إلى مواقع صنع القرار، وهذا يأتي بتطوير نفسها بالانتساب للأحزاب، وبالمقابل على الأحزاب دعم وتمكين المرأة.

وشددت الرياطي على ضرورة ألا تقبل المرأة بأن تكون خزان أصوات في الانتخابات بل عليها المشاركة كناخبة، ومرشحة بشكل فاعل، وهذا يتطلب تمكينها اقتصاديا، من خلال التشريعات الاقتصادية؛ لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، وحمايتها في سوق العمل.

وحول ما تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب، استعرضت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة سمر الطراونة الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال متابعة وإدارة ملف الأحزاب.

وأكدت الطراونة أنه يقع على عاتق الأحزاب السياسية الدور الأكبر في توعية المواطنين، والمرأة تحديدًا، وتحفيزها على الانخراط في العمل الحزبي، والمشاركة في الانتخابات على أسس حزبية برامجية، تشكل أغلبية في البرلمان وصولا إلى تشكيل حكومة برلمانية.

واستعرضت رئيسة قطاع المرأة في حزب تقدُّم الدكتورة رهام المومني الخطة الاستراتيجية لقطاع المرأة في الحزب، مؤكدة أن أهداف الحزب الأساسية تتمثل بإيلاء الدعم للمرأة، وضرورة مشاركتها السياسية الفاعلة، وانطلاقًا من قيم المواطنة المتساوية، والعدالة التي ينادي بها الحزب، وهذا يترتب عليه قيام الحزب ببناء مرحلة جديدة تعزز دور المرأة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة وتوفير الموراد البشرية والمالية اللازمة لذلك.

وأشارت المومني إلى أن التوجهات الملكية أكدت بوضوح أهمية تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتعميق دورها السياسي جنبا الى جنب مع الرجل.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 20:35:21