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مصر: الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الأوحد لإنهاء التأزيم في غزة

1/21/2024 1:59:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 20 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة يظل السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في غزة، والحدّ من تزايد العنف في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه شكري، اليوم السبت، من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن محادثات بين شكري وتاياني، تركزت حول مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة.

وشدد شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم وقف إطلاق النار على نحو يسمح بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

--(بترا)


ن ا/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 20:21:42

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