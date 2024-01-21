مصر: الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الأوحد لإنهاء التأزيم في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 20 كانون الثاني (بترا)- أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في غزة يظل السبيل الأوحد لإنهاء الوضع المتأزم في غزة، والحدّ من تزايد العنف في المنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه شكري، اليوم السبت، من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة.
وأضافت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، أن محادثات بين شكري وتاياني، تركزت حول مختلف جوانب الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة.
وشدد شكري على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم وقف إطلاق النار على نحو يسمح بالإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلاً عن درء أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ هـ ح
20/01/2024 20:21:42
MENAFN21012024000117011021ID1107746566
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