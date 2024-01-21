آلاف المتظاهرين في المملكة المتحدة يخرجون بمسيرات دعماً لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 20 كانون الثاني (بترا)- خرج آلاف المتظاهرين بمسيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة "برمنغهام وورلد" اليوم إنه تم تنظيم ما لا يقل عن 40 مسيرة في مناطق متفرقة بالمملكة المتحدة بما فيها مدينة برمنغهام، إلى جانب مدن نيوكاسل وبرايتون ونوتنغهام وشيفيلد وساوثهامبتون والعديد من مناطق لندن.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية وهتفوا ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

كما طالب المتظاهرون بدعوات صريحة من الحكومة البريطانية التدخل لوقف إطلاق النار، وحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال رئيس "تحالف أوقفوا الحرب" كريس ناينهام، إن المسيرة الحاشدة في برمنغهام قد تكون الأكبر على الإطلاق، مطالبا باتساع الأصوات المطالبة بإيقاف العدوان على غزة ليس في البرلمان فحسب، ولكن في لندن ومختلف المدن البريطانية.

وخير النواب المنتخبين ما بين الاصطفاف الى جانب المعتصمين في المطالبة بإيقاف العدوان على غزة أو حرمانهم من الأصوات مستقبلا.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ هـ ح

20/01/2024 20:08:07