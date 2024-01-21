العليا للسياحة العلاجية تناقش قضايا تهم القطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة العليا للسياحة العلاجية، خلال اجتماعها بمقر غرفة تجارة الأردن، قضايا عديدة تهم القطاع، ومؤشرات التقدم التي تحققت بسير عملها، بهدف تمكين المملكة من المحافظة على مكانتها واستقطاب المزيد من القادمين لغايات العلاج والاستشفاء.

وحضر الاجتماع، الذي ترأسه أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، ومدير مديرية السياحة العلاجية في وزارة الصحة الدكتور أمين المعايطة، وممثل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف عبد الغني، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في تجارة الأردن الدكتور تيسير يونس.

كما حضر الاجتماع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن بهجت حمدان، وممثل هيئة تنشيط السياحة جستن أبو عنزة، ونقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، وممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة نصر المجالي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بتطوير منصة سلامتك، وإجراء التعديلات عليها للاستفادة منها لتسويق السياحة العلاجية؛ تمهيدا لإطلاقها.

كما بحث آخر المستجدات بين غرفة تجارة الأردن وهيئة تنشيط السياحة حول إضافة رابط على المنصة لمزودي الخدمات اللوجستية، وغيرها من البنود المتعلقة بإضافة أسماء المستشفيات والأطباء والحزم الطبية.

وقال الدكتور الشبول إنه تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية 2023-2027، وإعداد الحزم الطبية التشجيعية لمرضى السياحة العلاجية، موضحا أن وزارة الصحة بصدد إصدار أسس وتشريعات ناظمة للسياحة العلاجية.

وأشار إلى أن الأردن يسعى لتعزيز مكانته كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة، في ظل اهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني، والمحافظة على تميزها بهذا القطاع والنجاحات التي حققها بمجالات طبية مختلفة.

بدوره، لفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، بهجت حمدان، إلى عقد اجتماعات مع قطاع الخدمات السياحية الذي يضم الفنادق والنقل السياحة ومكاتب السياحة والسفر، جرى فيها اعتماد طبيعة الخدمات المقدمة من خلال منصة سلامتك.

من جانبه، أشار الدكتور الزعبي إلى أنه سيتم تخصيص يوم كامل للترويج للسياحة العلاجية خلال مؤتمر إعمار غزة الذي تنظمه نقابة الأطباء بالنصف الأول من شباط المقبل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة وضع معايير ناظمة للمستشفيات والأطباء والخدمات اللوجستية لتقديم خدمات السياحة العلاجية، والإسراع بتنفيذ الإجراءات.

--(بترا)

س ص/ ن ح/ هـ ح

20/01/2024 19:53:51