حزب عزم يعقد مؤتمره التأسيسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- عقد حزب عزم، اليوم السبت مؤتمره التأسيسي، أقرّ خلاله نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب بإجراء التعديلات على النظام في دورته الأولى فقط.

واختار المؤتمر التأسيسي، بالتوافق أعضاء مجلس الحزب المركزي ومكتبه التنفيذي، كما انتخب بالتزكية المهندس زيد نفاع أمينًا عاما للحزب.

وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيسًا وعضوية :خالد خليفات، وصوان الشرفا، وبسمة الهباهبة، وأيمن خريسات، وماريا نفاع، وزياد العرود.

وقال نفاع، إن "عزم" حزب يتبنى نهج الاقتصاد الحر، و ما يتطلبه من مستلزمات، وممكنات للنجاح، التشريعية، والإدارية منها دون المساس بالخصوصية الأردنية على المستوى الاجتماعي، وبما يصون، ويحمي، ويطور منظومة الحماية الاجتماعية؛ التي تضمن للفئات الأقل حظًا الحد الأدني على الأقل للعيش بكرامة.

وأشار إلى الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة بضرورة الانخراط التام في ورشة إصلاحات وطنية، مهد لها جلالة الملك بطرح أوراق نقاشية معمقة أطلقت حوارا وطنيا واسع النطاق؛ لتأتي بعدها منظومة إصلاح بمحاور ثلاثة في مقدمتها الإصلاح السياسي كشرط مسبق وأساسي؛ لنجاح محوري الإصلاح الإداري والإقتصادي، مشيرًا إلى استجابة عزم للدعوة الملكية

بدوره أكد رئيس قيادة الحزب، النائب عيد النعيمات، أن "عزم" حزب وطني خالص يستمد رؤاه من عقول بناته وأبنائه، وبوصلته لا تحيد عما فيه مصلحة الوطن، ورفعة شأنه.

من جهته أعرب رئيس القيادة المؤقتة للحزب النائب ضرار الحراسيس، عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للانتخاب على ما تبذله من جهود جبارة تصب في مصلحة إخراج العمل الحزبي بأبهى الصور، والمساهمة بتأسيس الأحزاب بالشكل الأصولي والقانوني.

بدوره، أشار منور الغراغير من خلال القاء كلمة ذوي الهمم، إلى تميز الحزب فيما يتعلق ببرامجه وخططه، وأن وجود ذوي الإعاقة فيه ليس مجرد شكل وأرقام بل مرتبط بالعمل والانجاز.

من جهتها أشارت سمر صوالحة في كلمة باسم الشباب والمرأة إلى مكانتهما في الحزب، إذ بلغت نسبة الشباب 65 بالمئة، والمرأة 45 بالمئة.

- -(بترا)

ع ح/ن ح/ف ق

20/01/2024 18:18:31