حزب عزم يعقد مؤتمره التأسيسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- عقد حزب عزم، اليوم السبت مؤتمره التأسيسي، أقرّ خلاله نظامه الأساسي مع تفويض المجلس المركزي للحزب بإجراء التعديلات على النظام في دورته الأولى فقط.
واختار المؤتمر التأسيسي، بالتوافق أعضاء مجلس الحزب المركزي ومكتبه التنفيذي، كما انتخب بالتزكية المهندس زيد نفاع أمينًا عاما للحزب.
وتشكلت قيادة المؤتمر من النائب عيد النعيمات رئيسًا وعضوية :خالد خليفات، وصوان الشرفا، وبسمة الهباهبة، وأيمن خريسات، وماريا نفاع، وزياد العرود.
وقال نفاع، إن "عزم" حزب يتبنى نهج الاقتصاد الحر، و ما يتطلبه من مستلزمات، وممكنات للنجاح، التشريعية، والإدارية منها دون المساس بالخصوصية الأردنية على المستوى الاجتماعي، وبما يصون، ويحمي، ويطور منظومة الحماية الاجتماعية؛ التي تضمن للفئات الأقل حظًا الحد الأدني على الأقل للعيش بكرامة.
وأشار إلى الرؤية الملكية الثاقبة والحكيمة بضرورة الانخراط التام في ورشة إصلاحات وطنية، مهد لها جلالة الملك بطرح أوراق نقاشية معمقة أطلقت حوارا وطنيا واسع النطاق؛ لتأتي بعدها منظومة إصلاح بمحاور ثلاثة في مقدمتها الإصلاح السياسي كشرط مسبق وأساسي؛ لنجاح محوري الإصلاح الإداري والإقتصادي، مشيرًا إلى استجابة عزم للدعوة الملكية
بدوره أكد رئيس قيادة الحزب، النائب عيد النعيمات، أن "عزم" حزب وطني خالص يستمد رؤاه من عقول بناته وأبنائه، وبوصلته لا تحيد عما فيه مصلحة الوطن، ورفعة شأنه.
من جهته أعرب رئيس القيادة المؤقتة للحزب النائب ضرار الحراسيس، عن شكره وتقديره للهيئة المستقلة للانتخاب على ما تبذله من جهود جبارة تصب في مصلحة إخراج العمل الحزبي بأبهى الصور، والمساهمة بتأسيس الأحزاب بالشكل الأصولي والقانوني.
بدوره، أشار منور الغراغير من خلال القاء كلمة ذوي الهمم، إلى تميز الحزب فيما يتعلق ببرامجه وخططه، وأن وجود ذوي الإعاقة فيه ليس مجرد شكل وأرقام بل مرتبط بالعمل والانجاز.
من جهتها أشارت سمر صوالحة في كلمة باسم الشباب والمرأة إلى مكانتهما في الحزب، إذ بلغت نسبة الشباب 65 بالمئة، والمرأة 45 بالمئة.
- -(بترا)
ع ح/ن ح/ف ق
20/01/2024 18:18:31
MENAFN21012024000117011021ID1107746562
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