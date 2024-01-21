انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 20 كانون الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.22 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2467 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار مقارنة مع 4.5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 21.4 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.8 مليون دينار ، مقارنة مع 22.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 18.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 11748 صفقة.

--(بترا)

رش/ف ق

20/01/2024 18:03:09