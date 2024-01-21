انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 20 كانون الثاني (بترا)- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة بلغت 0.22 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2467 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.6 ملايين دينار مقارنة مع 4.5 ملايين دينار الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 21.4 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 17.8 مليون دينار ، مقارنة مع 22.6 مليون دينار للأسبوع السابق.
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع المنصرم فبلغ 18.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 11748 صفقة.
--(بترا)
رش/ف ق
20/01/2024 18:03:09
MENAFN21012024000117011021ID1107746561
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