نشامى الأمن العام يواصلون تحقيق الإنجازات في رياضتي الجودو ورفع الأثقال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا) - واصل نشامى فرق الأمن العام تحقيق الإنجازات الرياضية ضمن مشاركاتهم بالبطولات العربية والدولية، والتي جاءت أخيرا في رياضتي الجودو ورفع الأثفال.
وحصد لاعب فريق الأمن العام للجودو، معاذ عيال سلمان، فضية وزن تحت (66 كغم) ضمن بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية وسط مشاركة أبطال14 دولة عربية.
فيما ظفر رباع فريق الأمن العام صهيب الفرارجة، ببطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للماسترز التى ستقام في مدينة جولد كوست الاسترالية في حزيران المقبل.
وتمكن الفرارجة، من حصد بطاقة التأهل بعد مشاركته ببطولة اليابان الدولية للماسترز وسط مشاركة 120 رباعاً، اختيرت منهم 25 للمنافسة على 8 بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العالم للماسترز، إذ نجح "الفرارجة" بتحصيل 320 نقطة بنظام السنكلير في البطولة عقب جمعه 260 كغم، ليحتل المركز الثامن المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ف ق
20/01/2024 17:57:48
MENAFN21012024000117011021ID1107746560
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