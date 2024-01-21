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نشامى الأمن العام يواصلون تحقيق الإنجازات في رياضتي الجودو ورفع الأثقال

1/21/2024 1:59:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا) - واصل نشامى فرق الأمن العام تحقيق الإنجازات الرياضية ضمن مشاركاتهم بالبطولات العربية والدولية، والتي جاءت أخيرا في رياضتي الجودو ورفع الأثفال.
وحصد لاعب فريق الأمن العام للجودو، معاذ عيال سلمان، فضية وزن تحت (66 كغم) ضمن بطولة الشرطة العربية التي أقيمت في جمهورية مصر العربية وسط مشاركة أبطال14 دولة عربية.
فيما ظفر رباع فريق الأمن العام صهيب الفرارجة، ببطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للماسترز التى ستقام في مدينة جولد كوست الاسترالية في حزيران المقبل.
وتمكن الفرارجة، من حصد بطاقة التأهل بعد مشاركته ببطولة اليابان الدولية للماسترز وسط مشاركة 120 رباعاً، اختيرت منهم 25 للمنافسة على 8 بطاقات مؤهلة إلى بطولة كأس العالم للماسترز، إذ نجح "الفرارجة" بتحصيل 320 نقطة بنظام السنكلير في البطولة عقب جمعه 260 كغم، ليحتل المركز الثامن المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقبلة.
--(بترا)
ل م/ ن ح/ف ق
20/01/2024 17:57:48

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