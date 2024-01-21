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بريطانيا : معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب الحرب غير مقبولة

1/21/2024 1:59:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 20 كانون الثاني (بترا)- قال وزير خارجية حكومة الظل العمالية البريطانية ديفيد لامي، إن "معارضة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب فى قطاع غزة غير مقبولة".
واضاف لامي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت، " نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك".
وأكد لامي أن "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن نتيجة ذلك هي إما دولة واحدة يتعين على بنيامين نتنياهو أن يشرح فيها كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع حقوق متساوية، أو عدم وجود دولة وهو ما يعني حقاً هو ترسيخ للاحتلال، وان الحصار مستمر".
--(بترا)
رش/ف ق
20/01/2024 17:56:34

MENAFN21012024000117011021ID1107746559

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