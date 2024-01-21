بريطانيا : معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب الحرب غير مقبولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 20 كانون الثاني (بترا)- قال وزير خارجية حكومة الظل العمالية البريطانية ديفيد لامي، إن "معارضة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية عقب انتهاء الحرب فى قطاع غزة غير مقبولة".
واضاف لامي، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية اليوم السبت، " نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ونريد أن نعمل مع شركاء دوليين لتحقيق ذلك".
وأكد لامي أن "الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وإذا لم يفعلوا ذلك، فإن نتيجة ذلك هي إما دولة واحدة يتعين على بنيامين نتنياهو أن يشرح فيها كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبًا إلى جنب مع حقوق متساوية، أو عدم وجود دولة وهو ما يعني حقاً هو ترسيخ للاحتلال، وان الحصار مستمر".
--(بترا)
رش/ف ق
20/01/2024 17:56:34
MENAFN21012024000117011021ID1107746559
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