4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
1/21/2024 1:59:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 20 كانون الثاني (بترا)- استشهد 4 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر إن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة في قصاء صور جنوب لبنان ما أدى استشهاد 4 أشخاص بينهم فلسطينيان.
وأضاف أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة العديسة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات: علما الشعب، والضهيرة، وسهل مرجعيون، وتلة الحمامص.
--(بترا)
ف ج/ ن ح/ف ق
20/01/2024 17:42:33
MENAFN21012024000117011021ID1107746558
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