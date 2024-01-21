4 شهداء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 20 كانون الثاني (بترا)- استشهد 4 أشخاص نتيجة غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن طائرة إسرائيلية استهدفت سيارة في قصاء صور جنوب لبنان ما أدى استشهاد 4 أشخاص بينهم فلسطينيان.

وأضاف أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارتين على بلدة العديسة، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات: علما الشعب، والضهيرة، وسهل مرجعيون، وتلة الحمامص.

--(بترا)

ف ج/ ن ح/ف ق

20/01/2024 17:42:33