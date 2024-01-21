الشؤون الفلسطينية والأونروا تلتقيان لجان خدمات المخيمات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم السبت، مدير عمليات وكالة الأونروا اولاف بيكر، ورؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة.

وثمن خرفان تشارك هذه الأطراف في خدمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ومتابعة قضاياهم وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم.

من جهته، قال بيكر، إن الاونروا هي أكبر منظمة إنسانية وجدت لتقديم مساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدماتها في غزة، مؤكدا استمرار محاولتهم تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات الإغاثة رغم الصعوبات والقصف المتواصل، والذي فقدت فيه الأونروا عددا كبيرا من طاقمها العامل هناك.

وأضاف أن الأردن يعتبر نموذجا يحتذى به في تسيير المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تعاون الاونروا مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى غزة.

من ناحيتهم، دان الحضور العدوان الغاشم على غزة والانتهاكات المستمرة لمرافق الاونروا هناك، مثمنين الجهود الكبيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي طالما أكد جلالته أن السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وثمن الحضور جهود الأردن بقيادة جلالة الملك التي كان لها دور كبير في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بكل الأشكال المتاحة، بالإضافة إلى المستشفى الميداني 2 في غزة والذي يسهم في علاج الجرحى والمصابين.

وناقش اللقاء عدة مواضيع أبرزها: الوضع المالي للأونروا، وتداعيات الحرب على غزة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا العاملين لدى الوكالة، وبحث أوضاع المخيمات وخدمات الأونروا فيها، وأبرز احتياجاتها والمشاكل التي تواجهها، بهدف الوصول إلى حلول مشتركة.

--(بترا)





ه ع/ن ح/ف ق

20/01/2024 17:31:31