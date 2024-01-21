الشؤون الفلسطينية والأونروا تلتقيان لجان خدمات المخيمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 كانون الثاني (بترا)- التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم السبت، مدير عمليات وكالة الأونروا اولاف بيكر، ورؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة.
وثمن خرفان تشارك هذه الأطراف في خدمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ومتابعة قضاياهم وتذليل العقبات والتحديات التي تواجههم.
من جهته، قال بيكر، إن الاونروا هي أكبر منظمة إنسانية وجدت لتقديم مساعدات الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وتقدم خدماتها في غزة، مؤكدا استمرار محاولتهم تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات الإغاثة رغم الصعوبات والقصف المتواصل، والذي فقدت فيه الأونروا عددا كبيرا من طاقمها العامل هناك.
وأضاف أن الأردن يعتبر نموذجا يحتذى به في تسيير المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى تعاون الاونروا مع الهيئة الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات إلى غزة.
من ناحيتهم، دان الحضور العدوان الغاشم على غزة والانتهاكات المستمرة لمرافق الاونروا هناك، مثمنين الجهود الكبيرة لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي طالما أكد جلالته أن السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن الحضور جهود الأردن بقيادة جلالة الملك التي كان لها دور كبير في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بكل الأشكال المتاحة، بالإضافة إلى المستشفى الميداني 2 في غزة والذي يسهم في علاج الجرحى والمصابين.
وناقش اللقاء عدة مواضيع أبرزها: الوضع المالي للأونروا، وتداعيات الحرب على غزة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا العاملين لدى الوكالة، وبحث أوضاع المخيمات وخدمات الأونروا فيها، وأبرز احتياجاتها والمشاكل التي تواجهها، بهدف الوصول إلى حلول مشتركة.
--(بترا)
ه ع/ن ح/ف ق
20/01/2024 17:31:31
MENAFN21012024000117011021ID1107746557
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