الأورومتوسطي: وثقنا قتل الاحتلال 94 أكاديمياً ومئات المعلمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وثق قتل قوات الجيش الإسرائيلي 94 من أساتذة الجامعات الفلسطينية، إلى جانب مئات المعلمين وآلاف الطلبة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وأضاف المرصد في بيان صدر، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي، من بين آلاف غاراته الجوية على قطاع غزة، نفذ هجمات متعمدة ومحددة ضد شخصيات أكاديمية وعلمية وفكرية في قطاع غزة، العشرات منهم استشهدوا في غارات مباشرة استهدفت منازلهم دون سابق إنذار، ليقتلوا سحقًا تحت الأنقاض مع أفراد عائلاتهم أو عائلات أخرى نزحت إليهم أو نزحوا إليها. مشيراً إلى أن المعطيات الأولية لعمليات الاستهداف تشير إلى عدم وجود أي مبرر أو هدف واضح وراء استهداف هؤلاء.

وبيّن أن القائمة التي وثقها تضم 17 شخصية يحملون درجة البروفيسور، و59 يحملون درجة الدكتوراة، و18 يحملون درجة الماجستير، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية؛ إذ هناك تقديرات بوجود أعداد أخرى من الأكاديميين المستهدفين، وكذلك من حملة الشهادات العليا، ولم يتم حصرهم نتيجة صعوبات التوثيق الناجمة عن تعذر الحركة بحرية وانقطاع الاتصالات والإنترنت ووجود آلاف المفقودين ممن لم يتم حصرهم بعد.

وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فقد قُتل 4327 طالبا وأصيب 7819، فيما قتل 231 معلمًا وإداريًّا، وأصيب 756 بجروح مختلفة.

كما تعرضت 281 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للتدمير الكلي والجزئي في قطاع غزة.

وطال الاستهداف الإسرائيلي للمدارس 90 بالمئة من الأبنية المدرسية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب ذلك، تبقى نحو 29 بالمئة من الأبنية المدرسية غير قابلة للتشغيل نتيجة تعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، فيما تُستخدم 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وشدد المرصد على أن ما تنتهجه إسرائيل عبر هجومها العسكري من تدمير واسع النطاق والمتعمد للممتلكات الثقافية والتاريخية، كالجامعات والمدارس والمكتبات ودور الأرشيف، يأتي في إطار سياسات إسرائيل العلنية بجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة والسكن.

--(بترا)

أ ن/ف ق

20/01/2024 17:29:58