حرّيات الأعيان تؤكد دعمها لجهود مكافحة المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الثاني (بترا)- أكّدت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان دعمها المطلق للجهود المبذولة في مكافحة المخدرات من قبل مديرية الأمن العام بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأشادت اللجنة بأداء منتسبي الأمن العام في الحفاظ على أرواح المواطنين وحرياتهم، وقدرتهم على التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الرأي بانضباط وحرفية، وفي إطار من احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم إلى مديرية الأمن العام، برئاسة العين الدكتور بسام التلهوني، ولقائها مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وعدداً من كبار الضباط.

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء، أهمية التكامل في الأدوار التشريعية والقضائية والأمنية والمجتمعية لدعم جهود الدفاع عن أمن الوطن، والحفاظ على أمن مواطنيه وسلامتهم، مشيداً بالدور التشريعي الكبير الذي قدمه مجلس الاعيان للإسهام في تطوير القوانين وتحديثها.

وبيّن ، أن إستراتيجية مديرية الأمن العام التي تم اطلاقها للاعوام (23-26 ) ارتكزت على محاور تخدم الاحتياجات الأمنية والمجتمعية، من أهمها مكافحة المخدرات، والنهوض بالواقع المروري، وقد استندت هذه المحاور إلى الرؤى الملكية السامية بضرورة خدمة الوطن والمواطنين وفقاً لأفضل الممارسات.

وأضاف أن المديرية ماضية في سعيها الدؤوب لتطوير الاداء الشرطي والارتقاء به باتباع أفضل الأساليب والخطط العملياتية والتدريبية والإدارية وصولاً لتحقيق أعلى معايير الأداء، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمكافحة المخدرات، أكد مدير الأمن العام على التنسيق المباشر والعمل المشترك على مدار الساعة مع القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي والاجهزة الأمنيّة لمواجهة كل التحديات التي تشكلها هذه الآفة والوقوف في مواجهة تجار الموت ومروجي المخدرات ومن يرتبط بهم من عصابات إقليمية تستهدف أمن الوطن، لافتاً الى الأدوار الاخرى المهمة لمكافحة هذه الآفة توعويا وعلاجيا وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة .

وأشار مدير الأمن العام إلى أبرز المهام والواجبات التي تنفذها المديرية بتشكيلاتها كافّة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في مجالات الحد من الجريمة، وتوفير الحماية المرورية، والخدمات الإنسانية.

واستمعت اللجنة خلال اللقاء لايجاز قدّمه مدير إدارة مكافحة المخدرات أوضح خلاله الجهود المبذولة كافّة لمكافحة آفة المخدرات وابرز الإحصاءات القضائية لجريمة المخدرات وأبرز التحديات في الحرب على المخدرات وأطر التعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة الأخرى لمكافحة المخدرات.

كما اطلعت اللجنة على إستراتيجية مديرية الأمن العام وأبرز التحديثات والمخرجات الأمنيّة الهادفة إلى خدمة المواطن وتلبية احتياجاته والحفاظ على حقوقه وحرياته.

ومن جانبه، بيّن العين التلهوني أن الزيارة جاءت لتقديم الدعم التام لمديرية الأمن العام لما تقوم به من واجبات في سبيل الحفاظ على الأمن وحماية الأرواح والأعراض ومواجهة آفة المخدرات التي باتت تشكل تهديدا واضحا للامن الوطني والمجتمع وافراده .

وأشار التلهوني إلى ما تقوم به المديرية بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، على مدار الساعة من جهود كبيرة لمواجهة عصابات تهريب المخدرات وما تحققه من إنجازات واضحة لمنع تلك المنظمات من تحقيق مآربها .

وأضاف العين التلهوني أن الأردن كان وسيبقى قلعة شامخة مرفوعة الرأس تدافع عن ترابها الطهور، وعن قضايا أمتها كافة، في جهود متواصلة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن فخره واعتزازه ببطولات جيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية وما يقدموه من عطاء وتضحية دفاعاً عن الوطن.

وأشار التلهوني، إلى التطلع الدائم لتعزيز الشراكة مع مديرية الأمن العام للعمل سويا كل ضمن نطاق مهامه وواجباته بما فيه مصلحة الوطن ويخدم المجتمع وأفراده، من خلال العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة اية تحديات او لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وثمّن جهود المديرية في التواصل الدائم مع القطاعات الرسمية والاهلية كافة بما يسهم في تدعيم حقوق الانسان بالمملكة وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة للحفاظ على المنجزات الوطنية في هذا المجال والبناء عليها.

من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بما يقوم به العاملون في المديرية بالحفاظ على الامن والنظام العام ومكافحة الجريمة والحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم باعلى المعايير العالمية، مقدمين شكرهم ودعمهم لكل ما يقدمه رجال الأمن العام من جهود لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية القاتلة.

--(بترا)





ل م/ف ق

20/01/2024 17:23:46